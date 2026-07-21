Водители рассказывают, где заправиться в Воронеже 21 июля

Власти Воронежской области внимательно следят за тем, чтобы в регионе было достаточно топлива. Где в столице Черноземья можно заправить автомобиль во вторник, 21 июля, водители делятся в народном сервисе «ГдеБЕНЗ».
Так, по сообщениям автовладельцев, топливо есть на АЗС на проспекте Труда, 109 (92, 92, ДТ). Однако, чтобы приобрести 30 литров горючего предстоит отстоять в очереди из 5−20 машин.
Очередь за бензином марок АИ-92 и АИ-95 на Ленинском проспекте, 182 насчитывает от 20 до 50 автомобилей. Там действует лимит в 30 литров.
Аналогичный объём указанных выше марок бензина можно залить в бак на автозаправочной станции на проспекте Патриотов, 1А.
Дизельное топливо можно приобрести на улице Дорожной, 19А.
Работает и АЗС на улице Брусилова, 4А, где в наличии имеется АИ-92, АИ-95, АИ-100 и дизельное топливо.
На Новосибирской, 2А осуществляется отпуск бензина марок АИ-92 и АИ-95.
Кроме того, в городе функционируют АЗС на улицах Цветочной, 26, Хользунова, 99 В, Героев Сибиряков, 35А и пр.