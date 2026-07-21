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Водители рассказывают, где заправиться в Воронеже 21 июля

НА АЗС города в наличии есть самые востребованные марки бензина, а также дизельное топливо.

Источник: АиФ Воронеж

Власти Воронежской области внимательно следят за тем, чтобы в регионе было достаточно топлива. Где в столице Черноземья можно заправить автомобиль во вторник, 21 июля, водители делятся в народном сервисе «ГдеБЕНЗ».

Так, по сообщениям автовладельцев, топливо есть на АЗС на проспекте Труда, 109 (92, 92, ДТ). Однако, чтобы приобрести 30 литров горючего предстоит отстоять в очереди из 5−20 машин.

Очередь за бензином марок АИ-92 и АИ-95 на Ленинском проспекте, 182 насчитывает от 20 до 50 автомобилей. Там действует лимит в 30 литров.

Аналогичный объём указанных выше марок бензина можно залить в бак на автозаправочной станции на проспекте Патриотов, 1А.

Дизельное топливо можно приобрести на улице Дорожной, 19А.

Работает и АЗС на улице Брусилова, 4А, где в наличии имеется АИ-92, АИ-95, АИ-100 и дизельное топливо.

На Новосибирской, 2А осуществляется отпуск бензина марок АИ-92 и АИ-95.

Кроме того, в городе функционируют АЗС на улицах Цветочной, 26, Хользунова, 99 В, Героев Сибиряков, 35А и пр.

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