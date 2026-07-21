Организаторы X-WATERS Енисей 2026 приглашают волонтеров вместе подготовить берег Енисея к событию

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Норильске и Дудинке продолжается подготовка к ежегодному этапу чемпионата мира по плаванию на открытой воде X-WATERS Енисей 2026.
1 августа в шестой раз экстремальный заплыв в районе Дудинки объединит поклонников холодового плавания, болельщиков и зрителей.
Организаторы заплыва уже готовят берег Енисея к масштабному заплыву на самой полноводной реке России.
Агентство развития Норильска (АРН) приглашает неравнодушных норильчан и жителей Дудинки стать частью доброй традиции, принять участие в субботнике и внести свой вклад в подготовку большого спортивного события.
Субботник пройдёт 25 июля на береговой линии Енисея у Пассажирского дебаркадера в Дудинке.
Для участия в субботнике необходимо предварительно зарегистрироваться.
Волонтеры из Норильска должны пройти регистрацию по ссылке. Для них организуют трансфер. Выезд от ОКЦ «Башня» в 10:00, возвращение — примерно в 18:00.
Для жителей Дудинки регистрация открыта здесь.
Каждый волонтер получит инвентарь, горячий обед и время на отдых.
Напомним, заплывы X-WATERS на Таймыре проводятся с 2021 года. Первые два сезона местом действия было озеро Лама, а в 2023-м впервые стартовали в Дудинке. Каждый год акция по подготовке берега реки к заплыву объединяет команду X WATERS, добровольцев и всех, кому небезразличен Таймыр. «В прошлом году общими усилиями удалось очистить значительную часть берега — и в этот раз мы сможем сделать ещё больше!», — считают организаторы.
16+