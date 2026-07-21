Организаторы X-WATERS Енисей 2026 приглашают волонтеров вместе подготовить берег Енисея к событию

Напомним, заплывы X-WATERS на Таймыре проводятся с 2021 года. Первые два сезона местом действия было озеро Лама, а в 2023-м впервые стартовали в Дудинке. Каждый год акция по подготовке берега реки к заплыву объединяет команду X WATERS, добровольцев и всех, кому небезразличен Таймыр. «В прошлом году общими усилиями удалось очистить значительную часть берега — и в этот раз мы сможем сделать ещё больше!», — считают организаторы.