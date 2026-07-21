В Москве отметили 90-летие подвига экипажа Валерия Чкалова

В Москве состоялись мероприятия, посвященные 90-летию беспосадочного перелета экипажа Валерия Чкалова по маршруту Москва — остров Удд. Основная часть праздничной программы прошла 19 июля в парке «Ходынское поле».
Праздник начался с митинга и официальной церемонии возложения цветов к памятнику Валерию Чкалову. Затем гости смогли поучаствовать в мастер-классах по рисованию, фестивале воздушных змеев и конкурсе рисунков «Рисуем небо». А также посетить тематическую фотозону и нарисовать шаржи.
В рамках концертной программы на сцену вышли эстрадный ансамбль ВКС РФ «Золотые звезды» и солистка Ирина Елисеева. Кроме того, среди выступающих были заслуженный артист Республики Ингушетия, обладатель президентского гранта в области культуры и искусства Александр Николаев и концертмейстер гарнизонного оркестра ЦВК по ОД Росгвардии Евгений Королев.
Еще одним значимым событием стало открытие выставки «Сквозь циклоны к заливу Счастья» из фондов Мемориального музея В. П. Чкалова в Чкаловске. А после этого в летнем кинотеатре парка состоялся показ фильма «Валерий Чкалов».
20 июля чествование памяти Валерия Чкалова продолжилось в Некрополе у Кремлевской стены. Там состоялась памятная церемония возложения цветов к его захоронению.
«В эти дни мы отдаем дань уважения легендарному подвигу экипажа под командованием нашего великого земляка — Валерия Павловича Чкалова. Ровно 90 лет назад беспересадочный перелет протяженностью более 9 тысяч километров стал не просто рекордом, а настоящим прорывом в развитии авиации. Сегодня, когда она стала неотъемлемой частью повседневной жизни, а перелеты подобной дальности занимают считанные часы, сложно осознать титанический труд, которого потребовал тот исторический маршрут. Но именно такие события определяют вектор развития технологий и служат нравственным ориентиром для будущих поколений», — отметил глава Нижегородской области Глеб Никитин.
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Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что книга о Валерии Чкалове стала лауреатом конкурса «Малая Родина — 2026».