В Москве отметили 90-летие подвига экипажа Валерия Чкалова

«В эти дни мы отдаем дань уважения легендарному подвигу экипажа под командованием нашего великого земляка — Валерия Павловича Чкалова. Ровно 90 лет назад беспересадочный перелет протяженностью более 9 тысяч километров стал не просто рекордом, а настоящим прорывом в развитии авиации. Сегодня, когда она стала неотъемлемой частью повседневной жизни, а перелеты подобной дальности занимают считанные часы, сложно осознать титанический труд, которого потребовал тот исторический маршрут. Но именно такие события определяют вектор развития технологий и служат нравственным ориентиром для будущих поколений», — отметил глава Нижегородской области Глеб Никитин.