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Начальник Института леса в Красноярске получил зарплату и премии в 700 тыс. рублей за родственника-невидимку

В Красноярске перед судом предстанет начальник опытного производства Института леса имени В. Н. Сукачева. Его обвиняют в том, что он фиктивно устроил на работу родственника и забирал его зарплату.

В Красноярске перед судом предстанет начальник опытного производства Института леса имени В. Н. Сукачева. Его обвиняют в том, что он фиктивно устроил на работу родственника и забирал его зарплату.

По версии прокуратуры, родственник числился техником, но фактически на работу не ходил и обязанности не выполнял. При этом ему начисляли зарплату, премии и отпускные. Следствие считает, что банковская карта неработавшего сотрудника находилась у начальника производства. С апреля 2021 года по август 2024 года на нее перечислили около 700 тыс. рублей, которые обвиняемый тратил на себя.

Еще около 300 тыс. рублей за этого сотрудника перечислили в Социальный фонд. Общий ущерб оценили в 1 млн рублей. Прокуратура утвердила обвинение по статьям о мошенничестве и служебном подлоге. Дело рассмотрит Октябрьский районный суд Красноярска.