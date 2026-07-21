В Зеленоградске кот защитил стайку голубей от дерзкой собаки (фото)

Но кот одним предупреждением не ограничился — он преследовал собаку и бил лапой, пока та не отбежала на безопасное расстояние. «После этого серый герой спокойно сел между ней и голубями, — поражается Лена. — Сел как часовой. Как настоящий хозяин территории. В городе котов порядок, похоже, поддерживают сами коты!».