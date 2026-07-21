В Новосибирске состоялся фестиваль «Летосфера»

Фестиваль «Летосфера» проходил с 9 по 12 июля в Новосибирске по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Новосибирской области.
Гостей ждали образовательные площадки, кинопоказы под открытым небом, семейные активности, пикник в центре города и бесплатные концерты популярных артистов. Также состоялось карнавальное шествие любителей лета и креативных людей. В мероприятии приняли участие компании, театры, танцевальные коллективы и представители креативных индустрий, байкеры, походники, бегуны, велосипедисты, молодожены, серферы и многие другие.
В лекционную программу были включены паблик-токи о путешествиях как профессии, гастрономическом туризме, культурном коде Новосибирска, самостоятельных маршрутах, путешествиях с детьми и развитии внутреннего туризма. Эксперты из разных регионов обсудили, что делает город привлекательным для жителей.
«Большие событийные мероприятия становятся драйвером летнего туристического потока. Мы поддержали фестиваль “Летосфера” по национальному проекту “Туризм и гостеприимство”, в том числе и потому, что он посвящен поддержке и развитию креативных индустрий», — отметила министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.