В Нижегородской области изъяли почти 300 кг наркотиков

При этом динамика преступности в сфере незаконного оборота наркотиков демонстрирует снижение. За шесть месяцев 2026 года зафиксировано 1066 преступлений — это на 55,9% меньше, чем в первой половине 2025 года (тогда было зарегистрировано 2416 деяний). Существенно сократилось и число тяжких и особо тяжких преступлений: в январе — июне 2026 года выявлено 895 таких составов, что на 56,7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.