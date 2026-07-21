В Нижегородской области изъяли почти 300 кг наркотиков

В Нижегородской области за первое полугодие 2026 года правоохранители изъяли внушительный объём запрещённых веществ — 293,4 кг наркотиков, психотропных средств и их аналогов. По данным ГУ МВД России в Нижегородской области, этот показатель в 3,1 раза превышает результаты аналогичного периода 2025 года, когда объём изъятого составил 96,2 кг.
При этом динамика преступности в сфере незаконного оборота наркотиков демонстрирует снижение. За шесть месяцев 2026 года зафиксировано 1066 преступлений — это на 55,9% меньше, чем в первой половине 2025 года (тогда было зарегистрировано 2416 деяний). Существенно сократилось и число тяжких и особо тяжких преступлений: в январе — июне 2026 года выявлено 895 таких составов, что на 56,7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.
Ранее кота с наркотиками поймали в исправительной колонии Нижнего Новгорода.