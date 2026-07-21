Белорусская косметическая фирма Modum рассказала о товаре, пострадавшем на складах Wildberries под Москвой после атаки беспилотников

Так, в компании Modum рассказали, что на складах в Электростали и Котовске находилось около 30% всего товарного запаса косметической компании, предназначенного для продажи через маркетплейс. В данный момент ассортимент недоступен для заказа. В компании ждут окончания инвентаризации, а также официальной информации от Wildberries о фактическом состоянии товаров, чтобы объективно оценить размер потерь и определить дальнейший порядок урегулирования.