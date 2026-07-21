Белорусская косметическая фирма Modum рассказала о товаре, пострадавшем на складах Wildberries под Москвой после атаки беспилотников

Белорусская косметическая компания Modum рассказала о товаре, пострадавшем на складах Wildberries под Москвой после атаки беспилотников, пишет officelife.by.
Напомним, в прошедшие выходные из-за атаки БПЛА пострадали два крупных логистических центра Wildberries — в подмосковной Электростали и Котовске в Тамбовской области. Данные логистические мощности использовали и белорусские селлеры. (Здесь KP.RU писала об атаке БПЛА на склад Wildberries в Электростали. Сообщалось, что пострадали 24 человека, товары сняты с продажи и идет ликвидация последствий).
Так, в компании Modum рассказали, что на складах в Электростали и Котовске находилось около 30% всего товарного запаса косметической компании, предназначенного для продажи через маркетплейс. В данный момент ассортимент недоступен для заказа. В компании ждут окончания инвентаризации, а также официальной информации от Wildberries о фактическом состоянии товаров, чтобы объективно оценить размер потерь и определить дальнейший порядок урегулирования.
— Окончательный размер ущерба сейчас назвать невозможно, — сообщил заместитель директора по развитию MODUM Виктор Лобкович.
В компании обратили внимание, что товары были диверсифицированы между складами маркетплейса, а часть доставок осуществлялась со склада продавца, что позволит оперативно возобновить продажи. Параллельно формируются дополнительные поставки на альтернативные склады Wildberries.
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