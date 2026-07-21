Корпоративные бригады Трудового отряда работают на площадках крупных компаний Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевом центре корпоративные бригады Трудового отряда главы города продолжают расширяться. В этом году благодаря сотрудничеству муниципалитета с крупными предприятиями и организациями для подростков создали еще 110 рабочих мест.
Участники проекта работают на площадках компаний-партнеров, знакомятся с особенностями их деятельности и выполняют реальные задачи под руководством наставников.
«Трудовому отряду главы города больше 20 лет. В прошлом году к нам присоединились партнёры — РУСАЛ, Красцветмет и “Губернские аптеки”. В этом — их стало больше: компании видят, что проект помогает ребятам не просто заработать, а узнать профессии, почувствовать свою пользу для города и понять, как устроен мир взрослых», — рассказала Вероника Клоберданц, руководитель главного управления молодёжной политики.
Так, бойцы корпоративной бригады РУСАЛа после инструктажа помогают благоустраивать территорию алюминиевого завода.
«Работа в команде учит ответственности, дисциплине и умению договариваться. Эти навыки пригодятся в любой сфере жизни. Участники корпоративных бригад быстрее адаптируются в коллективе. Это первый уверенный шаг во взрослую жизнь», — отметил Дмитрий Дмитриев, заместитель директора алюминиевого дивизиона «РУСАЛа».
В Сбербанке подростки знакомились с основами работы финансовой организации, а затем сами проводили для жителей занятия по финансовой грамотности.
«Амбассадоры Сбера впервые вошли в Трудовой отряд главы города. Они учили горожан управлять бюджетом, защищаться от мошенников, пользоваться кредитами. Наша задача — делиться знаниями в сфере финансов, чтобы люди могли сохранять и приумножать свои средства. Здорово, что ребята помогают нам в этом», — рассказал Александр Нуйкин, управляющий красноярским отделением Сбера.
В строительной компании СМ. СИТИ решили привлечь к работе подростков, живущих в микрорайонах «Южный берег» и «Новый Академ». Теперь они помогают ухаживать за общественными пространствами рядом с домом.
«Жители давно просили привлечь детей к обслуживанию домов. Мы с управляющей компанией искали подходящий формат и нашли. Важно, чтобы подростки понимали, что за каждым деревом и газоном стоит большой труд. Мы не ожидали, что будет такой ажиотаж — пришлось проводить конкурс на место в бригаде», — отметил Александр Васильев, директор по маркетингу строительной компании.
Благодаря Красноярскому заводу цветных металлов бойцы ТОГГ в июне работали вожатыми в лагере гимназии № 7, а для будущих медийщиков провели курсы по фото, видео и дизайну. Появилась в трудовом отряде и новая экскурсионная бригада: ребята уже водят группы в Национальном центре «Россия».
«Сначала ребята лишь знакомятся с профессией, а к концу смены уже работают наравне с нашими специалистами: встречают гостей, знакомят с экспозицией, консультируют. Мы надеемся, что кто-то из них станет профессиональным экскурсоводом», — отметила руководитель экскурсионного контура НЦ «Россия» в Красноярском крае Ксения Серебренникова.
Впервые в этом году трудовой отряд работает на территории Фанпарка «Бобровый лог». Подростки помогают в организации мероприятий, занимаются озеленением и благоустройством.
«Для нас это возможность поддержать инициативу, которая помогает молодым людям получить первый трудовой опыт, почувствовать ответственность за общее дело. Благодаря ребятам территория парка становится более комфортной для гостей», — рассказал о работе бойцов ТОГГ Валерий Ильичев, генеральный директор Фанпарка.