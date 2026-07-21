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«Я не жаворонок»: глава Башкирии раскрыл секреты своего рабочего дня

Глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «КП-Уфа» рассказал, как проходит его рабочий день.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

«Знаете, я не жаворонок, мне очень тяжело рано вставать, — признался глава республики. — Некоторые руководители приходят на работу в семь или восемь часов утра, но я так не могу».

Свой рабочий день Радий Хабиров начинает где-то в 09:00—09:30. При этом наиболее эффективен он чувствует себя во второй половине дня, ближе к вечеру. Поэтому рабочий день длится до 22:00.

Субботу глава республики проводит в поездках, но старается по выходным быть дома, чтобы уделить время семье.

Глава Башкирии признался, что его дети смирились с его занятостью, знают, что он начальник, но не до конца понимают его статус. Хабиров старается уделять им время, а его супруга иногда привозит детей на работу.