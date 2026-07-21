Поддубный рассказал о мерах поддержки ветеранов СВО в программе ЕР

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В каждой части народной программы «Единой России» отражены меры поддержки ветеранов СВО и членов их семей, заявил представитель федеральной пятерки списка «Единой России» на выборах в Госдуму, Герой России Евгений Поддубный.
«Каждая часть народной программы, в ней отражена так или иначе, мера поддержки ветеранов специальной военной операции, членов семей наших бойцов. Сейчас нет ничего более важного», — сказал Поддубный журналистам.
В свою очередь, секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев отметил, что партия продолжает работу над народной программой, которая будет принята 22 августа на второй части Съезда партии.
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