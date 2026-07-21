Волны под три метра, но где-то можно купаться: погода на калининградском побережье 21 июля

Балтийск: чёрный флаг, купание запрещено. Температура воды +20 °C, шторм. Ветер усиливается, высота волн достигает 1,5−2 метров. Зеленоградск: флаг чёрный, купание запрещено. Температура воды +19 °C, ветер западный 15 м/с. Пионерский: флаг жёлтый, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +19 °C, воздуха +15 °C, но в течение дня потеплеет до +18 °C. Волна — полтора метра. «Погодка испортилась», — резюмирует спасатель. Светлогорск: чёрный флаг, купание запрещено. Температура воды +18 °C, волна почти три метра. Янтарный: красный флаг, купание запрещено. Температура воды +19 °C, отбойное течение.