Выявлена необычно быстрая фрагментация пластикового мусора в тропических морях

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российские и китайские океанологи выяснили, что в тропических морях Земли крупные фрагменты пластикового мусора распадаются на части примерно в 16 раз быстрее, чем в Арктике, что связано с интенсивным воздействием тепла и ультрафиолета на данные загрязнители гидросферы. Об этом сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Наше исследование впервые количественно показало, что климат играет важную роль в процессе разрушения пластика на побережьях. Полученные данные указывают на то, что регионы с теплым климатом нуждаются в особых стратегиях очистки и усиленном мониторинге пластикового загрязнения», — заявила научный сотрудник Института океанологии РАН (Москва) Ольга Лобчук, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.
Как отмечают исследователи, крупные фрагменты пластикового мусора постепенно разрушаются и фрагментируются при попадании в Мировой океан, что сначала приводит к образованию мезопластика, кусочков размером от 0,1 до 2,5 см, которые впоследствии распадаются на частицы микропластика. Мезопластик представляет особую угрозу для экосистем, так как он необычно часто попадает в организм обитателей моря вместе с водой и пищей.
Российские и китайские ученые заинтересовались тем, как быстро протекает распад крупных частиц пластика в мезопластик разных климатических зонах — от Арктики до тропиков. Для получения этих сведений ученые собирали в промежутке между 2021 и 2025 годами образцы пластика на 26 пляжах, расположенных вдоль тихоокеанского побережья России и КНР, и определяли их размеры, форму и возможные механизмы разрушения и фрагментации.
Проведенный исследователями анализ показал, что на тропических пляжах число фрагментов мезопластика в расчете на квадратный метр побережья было примерно в 16 раз выше, чем в Арктике. Это говорит в пользу того, что в северных районах Мирового океана пластик сохраняется преимущественно в виде крупных кусков, тогда как в тропиках он активно фрагментируется.
Последующий статистический анализ показал, что причиной этой ускоренной фрагментации является то, что солнечный ультрафиолет и ярко выраженная летняя жара резко ускоряют окисление пластика, что способствует распаду крупных фрагментов пластика и образованию множества частиц мезопластика. Понимание этого поможет разработать новые стратегии по борьбе с пластиковым загрязнением гидросферы, которые будут адаптированы под климатические реалии каждого региона, подытожили ученые.
О пластиковом загрязнении природы.
За последние десятилетия ученые обнаружили огромные количества пластикового мусора не только в реках и озерах, но и во многих удаленных регионах Мирового океана, где возникли гигантские «мусорные пятна». Частицы пластикового мусора были недавно найдены на дне Марианской впадины и на вершине горы Эверест, куда они были занесены ветром, осадками и глубинными течениями, а также в воздухе, выдыхаемом дельфинами и китами.