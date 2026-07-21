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На юге Волгограда благоустроят территорию вдоль Волго-Донского канала

В Красноармейском районе открыли парк отдыха Южный.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде появился еще один парк отдыха. Южный парк открыли 21 июля 2026 года в Красноармейском. Первым гостем стал губернатор Андрей Бочаров, который осмотрел новую территорию отдыха и развлечений горожан с директором парка Андреем Еркиным.

Парк появился в створе бульвара Энгельса. Раньше пешеходная зона упиралась в страшный пустырь, теперь его благоустроили и сделали современной зоной отдыха. Работы по озеленению еще впереди, сегодня состоялось техническое открытие парка. Праздничное, по словам Еркина, намечено на ближайшие выходные. Главным объектом парка стало 50-метровое колесо обозрения «Красное солнце», которое перенесли сюда из ЦПКиО.

Работ впереди еще много, озеленение растянется на несколько лет. Позже в парке появится крытая сцена, стационарное кафе, а зимой здесь будут заливать каток. Губернатор озвучил планы по дальнейшему развитию района.

По словам Бочарова, благоустроенную зону нужно продлить до затона, до ДК «Химик», который тоже ждет реконструкция. Приведут в порядок и территорию возле Волго-Донского судоходного канала.

— Если мы разместим здесь места отдыха, лавочки, сделаем терренкуры, это будет востребовано, — считает Бочаров.

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