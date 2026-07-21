На юге Волгограда благоустроят территорию вдоль Волго-Донского канала

Парк появился в створе бульвара Энгельса. Раньше пешеходная зона упиралась в страшный пустырь, теперь его благоустроили и сделали современной зоной отдыха. Работы по озеленению еще впереди, сегодня состоялось техническое открытие парка. Праздничное, по словам Еркина, намечено на ближайшие выходные. Главным объектом парка стало 50-метровое колесо обозрения «Красное солнце», которое перенесли сюда из ЦПКиО.