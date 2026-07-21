Штрафы за стоянку под знаком в очереди на АЗС не отменят в Нижегородской области

Нижегородцев продолжат штрафовать за стоянку под знаком «Остановка запрещена», даже если они стоят в очереди на АЗС. Об этом сообщает ИА «НТА-Приволжье» со ссылкой на ГУ МВД России по Нижегородской области.
По информации полицейских, оснований для отмены штрафа за стоянку под запрещающим знаком из-за очередей на АЗС нет. Подобные нарушения фиксируются камерами видеонаблюдения. С середины июня не было ни одного такого случая в регионе.
Отмечается, что жители других регионов, вынужденно стоящие на заправке, уже привлекались к административной ответственности за нарушения правил остановки. Автомобилистов призывают парковаться вне зоны действия знаков.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что 63% нижегородцев заметили уменьшение очередей на АЗС.
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