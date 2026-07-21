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На юге Волгограда открылся парк развлечений

Новое общественное пространство появилось на месте пустыря в створе бульвара Энгельса. Теперь здесь — современная зона отдыха площадью 1,6 гектара.

В Красноармейском районе 21 июля официально открылся новый парк развлечений.

Южный парк Волгограда распахнул свои двери для посетителей в 10 утра. В числе первых посетителей был губернатор Андрей Бочаров. Вместе с мэром Владимиром Марченко он побывал с рабочей поездкой на юге областного центра.

Новое общественное пространство появилось на месте пустыря в створе бульвара Энгельса. Теперь здесь — современная зона отдыха площадью 1,6 гектара с аттракционами, прогулочными аллеями и зелёными насаждениями.

Глава региона отметил, что благоустроенная зона должна продлиться до затона и ДК «Химик», который также предстоит реконструировать.

«Это привлекательная для жителей территория. Необходимо предусмотреть создание современных общественных пространств с созданием сопутствующей инфраструктуры», — подчеркнул губернатор.

Главная «звезда» парка — 50-метровое колесо обозрения «Красное солнце». Оно способно одновременно поднять на высоту 116 человек. Сверху открывается живописный вид на Волго-Донской канал и Волгу. А вечером на колесе засияют 14 тысяч светодиодов, устраивая световое шоу. В планах — построить крытую сцену для мероприятий и стационарное кафе, а зимой заливать на территории каток.

Торжественная церемония открытия парка с концертом и интерактивной программой состоится в субботу, 25 июля. Вход свободный.

Ранее красотами родины Машкова полюбовался губернатор Андрей Бочаров в Урюпинском районе.

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