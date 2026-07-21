На юге Волгограда открылся парк развлечений

Главная «звезда» парка — 50-метровое колесо обозрения «Красное солнце». Оно способно одновременно поднять на высоту 116 человек. Сверху открывается живописный вид на Волго-Донской канал и Волгу. А вечером на колесе засияют 14 тысяч светодиодов, устраивая световое шоу. В планах — построить крытую сцену для мероприятий и стационарное кафе, а зимой заливать на территории каток.