52 тонны мяса птицы отправили из Ростовской области в Китай

С 13 по 17 июля 2026 года в Ростовской области на экспорт в Китай оформили 52 тонны мяса птицы. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.
— Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении, она соответствует требованиям страны-импортера, — говорится на сайте надзорного ведомства.
Качество товара подтвердили в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Нарушений ветеринарных требований в части законности происхождения продукции не выявили. Разрешение на вывоз мяса птицы выдали в системе «Аргус».
Подпишись на нас в MAX и Telegram.