Опасны ли арбузы и дыни? Санврачи Алматы сделали заявление

По результатам лабораторных исследований превышений допустимого уровня нитратов в образцах арбузов и дынь не выявлено. Не зафиксировано и других нарушений требований безопасности. Случаев пищевых отравлений, связанных с употреблением бахчевых культур, в Алматы в этом году также не зарегистрировано.