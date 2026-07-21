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Легкоатлеты из Красноярского края взяли серебро на первенстве России

Спортсмены Красноярского края завоевали две серебряные медали на первенстве России по легкой атлетике среди участников до 16 лет. Соревнования прошли в Краснодаре на стадионе «Динамо-Кубань».

Спортсмены Красноярского края завоевали две серебряные медали на первенстве России по легкой атлетике среди участников до 16 лет. Соревнования прошли в Краснодаре на стадионе «Динамо-Кубань».

Воспитанница красноярской СШОР «Спутник» Александра Тычинина стала второй в беге с барьерами на 100 метров. Она показала результат 14,10 секунды. Тренирует спортсменку Игорь Панихин. Еще одно серебро краю принес Назар Трубин из спортивной школы Минусинска. Он выступил в беге с барьерами на 300 метров и преодолел дистанцию за 39,92 секунды. Его тренер — Ольга Киреева.

Победителями в этих дисциплинах стали Ева Попова из Московской области и Иван Анистратов, представляющий Белгородскую область.