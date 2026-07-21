Нижегородские пенсионеры могут подать заявку на «Активное долголетие»

В Нижегородской области стартовала регистрация участников второго сезона образовательной программы «Активное долголетие». Принять участие в ней могут жители региона в возрасте от 55 лет и пенсионеры по выслуге лет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
В течение трех месяцев участников ждут лекции, мастер-классы, встречи с работодателями и обучение цифровой грамотности. Обучение включает четыре направления: региональные возможности, предпринимательство, новые технологии и «серебряное» волонтерство. Также пенсионеры смогут разработать собственные социальные проекты и принять участие в сборе гуманитарной помощи для участников СВО.
Заявки принимаются до 16 сентября 2026 года на официальном сайте проекта. По итогам обучения 100 лучших финалистов получат дипломы от Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО).
Ранее сообщалось, что бесплатную юридическую помощь окажут пенсионерам в Нижнем Новгороде.