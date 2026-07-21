Нижегородские пенсионеры могут подать заявку на «Активное долголетие»

В Нижегородской области стартовала регистрация участников второго сезона образовательной программы «Активное долголетие». Принять участие в ней могут жители региона в возрасте от 55 лет и пенсионеры по выслуге лет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.