Бывшего директора водоканала в Прикамье оштрафовали за сокрытие налогов

Как установил суд, в период с 2022 по 2025 год руководитель предприятия заключил агентский договор с энергосбытовой компанией. Из-за этого платежи, поступавшие от потребителей коммунальных услуг, не зачислялись на счета водоканала, а сразу перечислялись контрагентам.