Хабаровский край столкнулся с авиаколлапсом из-за непогоды

В Хабаровском крае сохраняется сложная ситуация с авиасообщением на охотском направлении, сообщает МАХ канал Минтранса Хабаровского края.
Из-за неблагоприятной погоды в Охотском округе в июле неоднократно вводились ограничения на выполнение рейсов.
Сейчас задерживаются 22 рейса. Министерство транспорта Хабаровского края совместно с авиакомпаниями принимает меры для скорейшей перевозки пассажиров, однако вылеты выполняются только с учётом погодных условий и состояния аэродромной инфраструктуры.
11 июля авиакомпания «Аврора» дополнительно задействовала самолёт для рейса до Николаевска-на-Амуре. Также запланированы ещё два рейса. Пассажиров задержанных рейсов размещают в гостиницах.
В Охотске уже третий день действует переправа на плашкоуте. Она помогает доставлять пассажиров, ожидающих вылет в Хабаровск, а также прибывающих из Хабаровска и Николаевска-на-Амуре.
Проблемы сохраняются и в Аяне. Из-за подтопления взлётно-посадочной полосы аэропорт временно не может работать в штатном режиме.
В Аяно-Майском округе введён режим чрезвычайной ситуации. Это позволит организовать строительство струенаправляющей дамбы, после чего специалисты ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» смогут начать восстановление полосы.
Дальнейшие рейсы будут зависеть от погоды, состояния аэродромов и возможностей авиакомпаний.