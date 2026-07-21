В КБГУ модернизировали сверхпрочный пластик для 3D-печати спутников и имплантатов

НАЛЬЧИК, 21 июля. /ТАСС/. Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова (КБГУ) модернизировали сверхпрочный пластик для безошибочной 3D-печати деталей спутников и медицинских имплантатов. Об этом ТАСС сообщили в вузе.
Исследователи создали новую модификацию полимера. Модернизированный материал на основе полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) не деформируется при послойной печати, что расширяет его применение в космической отрасли, машиностроении и медицине. ПЭЭК традиционно считается одним из самых надежных высокотемпературных термопластов. Его используют для производства рукояток медицинских инструментов, зубных и черепных имплантатов, изоляции электроники, а также элементов обшивки самолетов и спутников. Однако при попытке печатать детали из ПЭЭК на 3D-принтере возникает серьезное препятствие.
«Большинство существующих марок ПЭЭК первоначально разрабатывались для литья под давлением и экструзии. Но при послойной 3D-печати из него не получается качественная деталь: из-за быстрого затвердевания и кристаллизации происходит усадка и коробление, а также ухудшается сцепление между слоями», — пояснил руководитель проекта, директор Центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий КБГУ Азамат Жанситов.
Чтобы устранить этот дефект, ученые решили воздействовать на молекулярную структуру самого вещества. В полимерную цепь ПЭЭК внедрили новую химическую добавку, которая нарушает строгую упорядоченность молекул, не давая им слишком быстро выстраиваться в кристаллическую решетку при остывании.
«Для неспециалиста этот эффект можно сравнить с укладкой одинаковых деталей в плотные ряды. Если среди них появляются элементы другой формы и размера, упорядоченная упаковка идет медленнее. Аналогично модифицированный полимер дольше сохраняет подвижность после нанесения слоя, лучше соединяется с предыдущим и охлаждается с менее резкой усадкой», — добавил Жанситов.
Лабораторные эксперименты подтвердили эффективность нового подхода. Тестовые образцыпродемонстрировали стабильность формы. Сейчас разработка существует как лабораторная концепция. В планах ученых — масштабирование проекта, что позволит внедрить технологию в производство сложных аэрокосмических и медицинских деталей, где даже незначительная деформация критична. Результаты работы опубликованы в издании Polymers. А само исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда.