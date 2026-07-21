В КБГУ модернизировали сверхпрочный пластик для 3D-печати спутников и имплантатов

Исследователи создали новую модификацию полимера. Модернизированный материал на основе полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) не деформируется при послойной печати, что расширяет его применение в космической отрасли, машиностроении и медицине. ПЭЭК традиционно считается одним из самых надежных высокотемпературных термопластов. Его используют для производства рукояток медицинских инструментов, зубных и черепных имплантатов, изоляции электроники, а также элементов обшивки самолетов и спутников. Однако при попытке печатать детали из ПЭЭК на 3D-принтере возникает серьезное препятствие.