Три судна столкнулись в Цимлянском водохранилище

Ущерб от речной аварии превысил четыре миллиона рублей. После происшествия на сотрудника возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, в силу занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба. Материалы дела рассмотрят в Калачевском районном суде, сообщают в Южной транспортной прокуратуре.