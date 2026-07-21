В Красноярске для детей-сирот закупили 280 квартир

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске завершено выполнение годового плана по обеспечению жильем детей-сирот. Как сообщили в департаменте градостроительства, в 2026 году на эти цели из федерального и краевого бюджетов было направлено 1,428 млрд рублей.