В НСО приехала проверка из Москвы — что нашли в поликлиниках и онкодиспансере

Специалисты Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава РФ проверили доступность медицинской помощи в Новосибирской области. Эксперты посетили ФАПы в Издревой и Карпысаке, врачебную амбулаторию в Новолуговом, участковую больницу в посёлке Горный, несколько поликлиник, Новосибирскую клиническую районную больницу № 1, станцию скорой помощи и онкодиспансер. Итоги проверки подвели на совещании с заместителем губернатора Константином Хальзовым и министром здравоохранения региона Ростиславом Заблоцким.
По данным властей, специалисты отметили, что ресурсы амбулаторно-поликлинического звена в Новосибирской области используются эффективнее, чем в среднем по России и Сибирскому федеральному округу. Показатели работы стационаров также выше средних по СФО и РФ, а обеспеченность медорганизаций оборудованием, включая высокотехнологичное, превышает среднероссийские значения. Высокую оценку получила организация онкологической службы — в регионе создана эффективная сеть центров амбулаторной онкопомощи, максимально приближенных к пациентам. Также отметили практику стажировок врачей в областной больнице и безбумажный процесс льготного лекарственного обеспечения с использованием телемедицины.
По итогам аудита комиссия сформулировала рекомендации по совершенствованию системы. Среди них — изменение режима работы медучреждений с учётом удобства для работающего населения, дальнейшее развитие медицинской информационной системы для полного электронного документооборота, перераспределение функций между врачами, средним персоналом и немедицинскими работниками, а также разделение потоков пациентов с неотложной и профилактической целью.