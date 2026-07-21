В НСО приехала проверка из Москвы — что нашли в поликлиниках и онкодиспансере

По данным властей, специалисты отметили, что ресурсы амбулаторно-поликлинического звена в Новосибирской области используются эффективнее, чем в среднем по России и Сибирскому федеральному округу. Показатели работы стационаров также выше средних по СФО и РФ, а обеспеченность медорганизаций оборудованием, включая высокотехнологичное, превышает среднероссийские значения. Высокую оценку получила организация онкологической службы — в регионе создана эффективная сеть центров амбулаторной онкопомощи, максимально приближенных к пациентам. Также отметили практику стажировок врачей в областной больнице и безбумажный процесс льготного лекарственного обеспечения с использованием телемедицины.