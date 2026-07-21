10 стихийных свалок вдоль железной дороги уберут в Красноярске

Сотрудники Красноярской железной дороги с чиновниками мэрии и главами районов провели рейд вдоль маршрута городской электрички. На промежутке между станциями Бугач и Красноярск-Восточный инспекция обнаружила в общей сложности десять стихийных свалок. Они организованы рядом с жилыми домами и промзонами. Руководство КрасЖД планирует в ближайшие месяцы убрать мусор. Во время подготовки к празднованию 400-летия Красноярска договорились повторять такие рейды регулярно. Цель — оперативно принимать меры по приведению районов вблизи ж/д маршрута в хорошее эстетическое состояние, — говорят в пресс-службе КрасЖД. Железнодорожники отмечают, что с начала года уже убрали 32 стихийные свалки вдоль путей, вывезли 156 тонн отходов.