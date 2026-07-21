Лукашенко сказал, что делают белорусы, когда мир сотрясают войны, а грань между здравым смыслом и безумием почти отсутствует

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что делают белорусы, когда мир сотрясают войны, сообщил телеграм-канала «Пул Первого».
Так, 21 июля во время селекторного совещания глава Беларуси заявил, что сейчас уборка урожая — одна из самых главных тем в стране".
При этом белорусский лидер высказался о менталитете белорусов:
— У нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных политиков почти отсутствует, нам нужно пахать, сеять и убирать хлеб.
Лукашенко обратил внимание на то, что и в войны, и в мирное время, люди хотят есть, это является первой потребностью.
При этом глава государства заметил, что уборочная страда не только является определенным экзаменом и итогом всего годового цикла работы аграриев, но и еще — твердой гарантией продовольственной безопасности. А еще это — одна из основ экспортной валютной выручки Беларуси.
— Это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом — будем жить, — констатировал белорусский президент.
Еще Александр Лукашенко обратился к народу Бельгии, сказав о геополитических изменениях. А накануне президент подписал указ, касающийся ограничений на выезд из Беларуси.
К слову, мы писали, что в Беларуси семья комбайнеров раскрыла реальную зарплату на уборочной.