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Лукашенко сказал, что делают белорусы, когда мир сотрясают войны, а грань между здравым смыслом и безумием почти отсутствует

Лукашенко сказал, что делают белорусы, когда мир сотрясают войны.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что делают белорусы, когда мир сотрясают войны, сообщил телеграм-канала «Пул Первого».

Так, 21 июля во время селекторного совещания глава Беларуси заявил, что сейчас уборка урожая — одна из самых главных тем в стране".

При этом белорусский лидер высказался о менталитете белорусов:

— У нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных политиков почти отсутствует, нам нужно пахать, сеять и убирать хлеб.

Лукашенко обратил внимание на то, что и в войны, и в мирное время, люди хотят есть, это является первой потребностью.

При этом глава государства заметил, что уборочная страда не только является определенным экзаменом и итогом всего годового цикла работы аграриев, но и еще — твердой гарантией продовольственной безопасности. А еще это — одна из основ экспортной валютной выручки Беларуси.

— Это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом — будем жить, — констатировал белорусский президент.

Еще Александр Лукашенко обратился к народу Бельгии, сказав о геополитических изменениях. А накануне президент подписал указ, касающийся ограничений на выезд из Беларуси.

К слову, мы писали, что в Беларуси семья комбайнеров раскрыла реальную зарплату на уборочной.

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