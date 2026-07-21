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В Заостровье запуганная мошенниками 18-летняя девушка забрала 1.5 млн рублей у дедушки и бабушки

Наличку забрал курьер, который специально приехал из Москвы.

В поселке Заостровье запуганная мошенниками 18-летняя девушка забрала 1.5 млн рублей у дедушки и бабушки. Как рассказали в УМВД, злоумышленники запугали девушку выдуманным уголовным преследованием и заставили собрать всю наличность «для процедуры декларирования».

Девушка послушно собрала деньги, затем специально оставила входную дверь незапертой и увела родственников в кинотеатр. В этот момент в дом, по договоренности, пришел неизвестный и забрал подготовленный сверток с наличкой.

Курьером-вором оказался 19-летний москвич. Он заявил, что стал участником нечестной игры так как сам был обманут.

Он специально прилетел в регион из Москвы и через банкомат перевел деньги на счета кураторов, оставив себе лишь на обратный билет.

Заведено уголовное дело.