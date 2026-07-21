Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве горячую воду вернули в более чем 51 тыс зданий после испытаний

Масштабные мероприятия по подготовке к предстоящему отопительному сезону завершаются.

Источник: Magnific

Подача горячей воды после гидравлических испытаний возобновлена в более чем 51 тысяче зданий, включая 24,3 тысячи жилых домов. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства Москвы.

Как рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, масштабные мероприятия по подготовке к предстоящему отопительному сезону завершаются.

«Продолжаем проводить гидравлические испытания, во время которых в соответствии с ранее утвержденным графиком отключаем горячее водоснабжение», — отметил он.

Испытания теплосетей — одно из ключевых направлений подготовки к отопительному сезону. Работы разделены на 600 десятидневных этапов, в них задействованы более 3 тысяч специалистов. Все мероприятия планируется завершить до конца августа.

Отдельные участки трубопроводов по очереди выводят из эксплуатации. В них повышают давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет сотрудникам ПАО МОЭК заранее выявить ненадежные участки и оперативно их отремонтировать.

Всего в ходе испытаний проверят более 19 тысяч километров тепловых сетей. К новому отопительному сезону в столице подготовят свыше 74 тысяч зданий, в том числе более 34 тысяч жилых домов.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие текущего года специалисты выполнили 1,7 миллиона различных исследований воды. Уточнялось, что ежедневно столица потребляет почти 3 миллиона кубометров воды. Всего в городе проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей.