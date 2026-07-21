В Африке нашли считавшийся погибшим коралловый риф

«Легкой эту полевую экспедицию не назовешь. Это и долгие дни в море, и технические проблемы, и множество непредсказуемых моментов. Но потом мы увидели на гидролокаторе структуры, которые могли быть коралловым рифом, и это подарило нам надежду на то, что мы уже близко. Далее мы изучили структуру при помощи подводного дрона и системы глубоководных камер. Это важно, мы действительно смогли увидеть морское дно. Помню, как впервые увидел эти изображения. Я испытал и восторг, и недоверие, потому что спустя все это время перед нами вдруг предстало нечто реальное», — вспоминал о проведении исследования ведущий автор научной публикации Жерар Зинзиндуэ из Института рыбохозяйственных и океанологических исследований Бенина.