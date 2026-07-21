В Африке нашли считавшийся погибшим коралловый риф

У берегов Западной Африки, на глубине Гвинейского залива нашли коралловый риф, который долгое время считался мертвым. Подробности представлены в журнале Frontiers in Marine Science. Вкратце о находке пишет The New York Post.
Как уточнили в публикации, в 1960-е годы проводились исследования с целью найти перспективные для рыболовства районы. Тогда же узнали о вероятном существование глубоководного кораллового рифа. В то время сочли, что структура, находящаяся на глубине примерно в 50 м, скорее всего, погибла. Однако в наши дни современные технологии позволили определить, что риф здоров.
«Легкой эту полевую экспедицию не назовешь. Это и долгие дни в море, и технические проблемы, и множество непредсказуемых моментов. Но потом мы увидели на гидролокаторе структуры, которые могли быть коралловым рифом, и это подарило нам надежду на то, что мы уже близко. Далее мы изучили структуру при помощи подводного дрона и системы глубоководных камер. Это важно, мы действительно смогли увидеть морское дно. Помню, как впервые увидел эти изображения. Я испытал и восторг, и недоверие, потому что спустя все это время перед нами вдруг предстало нечто реальное», — вспоминал о проведении исследования ведущий автор научной публикации Жерар Зинзиндуэ из Института рыбохозяйственных и океанологических исследований Бенина.
По предположению Зинзиндуэ и его коллег, данная структура, скорее всего, является мезофотической коралловой экосистемой. Подобные рифы, в отличие от обычных, приспособлены к существованию на больших глубинах, в зонах, где освещение ограничено. Кроме того, такие экосистемы не всегда формируются в единую непрерывную структуру. Подчас они выглядят как разбросанные по дну коралловые сообщества.
На полученных исследователями кадрах представлен здоровый риф с восемью типами кораллов. Вид кораллов пока не удалось определить, так как не были взяты образцы. Кроме того, нельзя утверждать, что в 1960-е годы коралловый риф действительно был мертв и спустя время восстановился. В исторических отчетах предполагалась, что риф мог достигать до 40 км в длину, однако в наши дни ученые изучили лишь часть этого региона.
На полученных ими снимках также заметны восемь видов рыб, которые укрывались и питались возле кораллов. Среди них золотой африканский окунь, гвинейская рыба-ангел, «рыба-доктор» и другие.
«Точка невозврата» из-за гибели коралловых рифов
Земля приблизилась к климатической катастрофе, заявили ранее в международном докладе «Глобальные переломные моменты», подготовленном Эксетерским университетом и профинансированном фондом владельца Amazon Джеффа Безоса. Над докладом работали 167 ученых из 23 стран мира.
Ученые сообщили, что Земля уже пересекла первую «точку невозврата» — массовое вымирание коралловых рифов в теплых морях, вызванное глобальным потеплением. По словам специалистов, если как можно быстрее не вернуть глобальное потепление к отметке +1,2°C по сравнению с доиндустриальной эпохой, сохранить коралловые рифы станет практически невозможно.