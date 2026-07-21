Детские сады в Саках перевели в режим прогулочных групп

В Саках детские сады временно работают в режиме прогулочных групп без организации питания на фоне ограничений электроснабжения, сообщает глава администрации города Юлия Предыбайло.
По ее словам, несмотря на наличие генераторов в дошкольных учреждениях, обеспечить круглосуточную работу холодильного оборудования и соблюдение требований СанПиН к хранению продуктов в настоящее время невозможно.
Ограничения электроснабжения на территории города сохраняются, аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно. При этом ситуация с водоснабжением и водоотведением остается стабильной — подача воды осуществляется по ранее утвержденному графику.
Общественный транспорт работает на городских маршрутах, Сакская районная больница функционирует в штатном режиме.
Предыбайло отметила, что в городе продолжаются работы по благоустройству Сакского курортного парка, ремонт улицы Бурденко, капитальный ремонт санитарных узлов в детских садах. В начале августа планируется приступить к ремонту улиц Гайнутдинова и Лобозова.