Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детские сады в Саках перевели в режим прогулочных групп

В городе Саки детские сады временно переведены в режим прогулочных групп без организации питания.

В Саках детские сады временно работают в режиме прогулочных групп без организации питания на фоне ограничений электроснабжения, сообщает глава администрации города Юлия Предыбайло.

По ее словам, несмотря на наличие генераторов в дошкольных учреждениях, обеспечить круглосуточную работу холодильного оборудования и соблюдение требований СанПиН к хранению продуктов в настоящее время невозможно.

Ограничения электроснабжения на территории города сохраняются, аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно. При этом ситуация с водоснабжением и водоотведением остается стабильной — подача воды осуществляется по ранее утвержденному графику.

Общественный транспорт работает на городских маршрутах, Сакская районная больница функционирует в штатном режиме.

Предыбайло отметила, что в городе продолжаются работы по благоустройству Сакского курортного парка, ремонт улицы Бурденко, капитальный ремонт санитарных узлов в детских садах. В начале августа планируется приступить к ремонту улиц Гайнутдинова и Лобозова.