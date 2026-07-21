Из Волгограда исчезли два памятника великому поэту

«Нам, представителям старшего поколения, кажется, что Пушкина знают все дети и подростки, и мы не представляем, как может быть иначе, — высказалась одна из читательниц, мама троих детей Лариса Радченко. — Но я недавно услышала разговор моего 14-летнего сына и его одноклассника, и была в шоке. Они искали фильм для просмотра и наткнулись на недавно вышедшую “Сказку о царе Салтане”. И одноклассник говорит: “Смотри, ошибка в названии — надо писать “Сказка о царе Султане”, неужели они не знают?!”. Я не знала, то ли плакать, то ли смеяться. К сожалению, даже Пушкина дети сейчас читают в кратком изложении — полно таких книг в Сети. Ну разве что стихи их заставляют в школе учить, и на этом всё. Мой сын, к счастью, Салтана от Султана отличит, мы с ним много читали в детстве. Но теперь я никак не могу его заставить пойти в библиотеку. Пока учился в младших классах ходил, а сейчас смотрит на сверстников и говорит: “Мама, туда никто не ходит, это скучно”. И это, как мне кажется, ещё не самый плохой вариант — он хотя бы в детстве успел начитаться, в том числе и Пушкина. А вот двум младшим детям я уже не смогла уделить много внимания, это поколение гаджетов, и, думаю, с ними в плане чтения будет ещё сложнее. Потому я уверена: любые мероприятия, которые в современном формате популяризуют книгу, культуру чтения, приобщают к этому молодёжь, очень важны и нужны. И, конечно, если в городе будет ещё одно место для поклонников творчества Пушкина, современное, настраивающее на творчество и общение, — за это все родители скажут “спасибо”».