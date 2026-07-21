Из Волгограда исчезли два памятника великому поэту

«Аргументы и факты» — Нижнее Поволжье" уже не раз писал о непростой судьбе памятников Александру Сергеевичу Пушкину в Волгограде. Сейчас в открытом доступе остался лишь один из них. Читатели неоднократно спрашивали нас: а куда подевались ещё два? Ответ — в нашей публикации.
Битву пережил, но…
У одного из старейших памятников поэту, который был установлен в Кировском районе Волгограда в посёлке Бекетовка, судьба оказалась драматичной. Найти информацию, в каком именно году бюст был установлен, не удалось. Но краеведы утверждают, что случилось это ещё до Великой Отечественной войны, то есть скромный монумент пережил Сталинградскую битву.
Уцелел он и в советское время — ровно до тех пор, пока сам дворец культуры, в сквере которого стоял памятник поэту, не начал приходить в упадок. Здание, которое в своё время было центром различных видов творчества для детей, оказалось, как и многие подобные объекты, заброшенным. Сейчас оно находится в полуразрушенном состоянии: стены исписаны граффити, в залах бывшего ДК гуляет ветер, вокруг — сухие деревья и трава…
Бюст поэта за минувшие годы несколько раз повреждали вандалы — они отбивали части памятника, и местным властям приходилось его восстанавливать, заново красить. Последняя такая реконструкция произошла в 2021 г. Да, этот бюст не относился к памятникам культуры регионального значения и не подлежал строгим охранным мерам, но всё равно его сберегали даже на заброшенной территории.
А вот весна 2024 г. оказалась для монумента несчастливой: неизвестные снесли его с постамента. Хулиганов так и не нашли.
В тот момент в мэрии обещали, что бюст отреставрируют и восстановят, но этого не произошло — во всяком случае, пока.
Винить за это никого не хочется — вряд ли есть смысл снова ставить памятник великому человеку на неохраняемой территории, которая стала местом притяжения маргинальных личностей. Пока не восстановлено само здание ДК, ожидать, что бюст поэту здесь продержится долго, не приходится…
Исчез вместе с «Онегиным».
Ещё один памятник Пушкину, как это ни странно, стал в каком-то смысле жертвой ковида. Скульптурная композиция, созданная из бронзы и установленная в 2015 г., находилась в самом центре города у ресторана «Онегин» — как раз напротив Музыкального театра.
Памятник был установлен так, будто поэт в задумчивости смотрит на Волгу. По левую руку от него сидел бронзовый соловей.
Создал эту композицию почётный академик Академии художеств России скульптор Александр Черкис. Он рассказывал, что около полугода работал в архивах, чтобы создать максимально реалистичный облик поэта.
Памятник быстро стал популярным среди волгоградцев — сюда специально приходили делать селфи. Но в 2020 г. ресторан, не выдержавший ограничительных ковидных мер, закрылся. Вместе с ним исчез и памятник.
Некоторое время он считался утраченным, но, похоже, это не так. Как сообщает ВК «Живой Волгоград», теперь этот монумент украшает территорию школы № 103 в Горной Поляне (Кировский район).
Таким образом, пока в открытом доступе в Волгограде остаётся лишь один памятник поэту, выполненный народным художником РФ Виктором Георгиевичем Фетисовым, — он находится в сквере, примыкающем к улице Краснознаменской. Его установили в 1999 г., к 200-летию со дня рождения Пушкина. Этот памятник — посмертная маска Александра Сергеевича.
Волгоградцы приходят сюда на день рождения поэта, читают стихи, а молодёжь устраивает флэшмобы. Так, 6 июня 2026 г. это было одно из пушкинских мест, где студенты волгоградских вузов различных национальностей читали «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…».
Салтан или султан?
После цикла публикаций «АиФ»-НП" на тему сохранения памяти поэта и популяризации его наследия, в редакцию звонили и писали читатели, которые поддерживали нашу позицию. Волгоградцы будут рады, если в городе найдётся место и для ещё одного памятника Пушкину, возможно, с иной, не столь трагичной энергетикой, как у монумента работы Виктора Фетисова.
«Нам, представителям старшего поколения, кажется, что Пушкина знают все дети и подростки, и мы не представляем, как может быть иначе, — высказалась одна из читательниц, мама троих детей Лариса Радченко. — Но я недавно услышала разговор моего 14-летнего сына и его одноклассника, и была в шоке. Они искали фильм для просмотра и наткнулись на недавно вышедшую “Сказку о царе Салтане”. И одноклассник говорит: “Смотри, ошибка в названии — надо писать “Сказка о царе Султане”, неужели они не знают?!”. Я не знала, то ли плакать, то ли смеяться. К сожалению, даже Пушкина дети сейчас читают в кратком изложении — полно таких книг в Сети. Ну разве что стихи их заставляют в школе учить, и на этом всё. Мой сын, к счастью, Салтана от Султана отличит, мы с ним много читали в детстве. Но теперь я никак не могу его заставить пойти в библиотеку. Пока учился в младших классах ходил, а сейчас смотрит на сверстников и говорит: “Мама, туда никто не ходит, это скучно”. И это, как мне кажется, ещё не самый плохой вариант — он хотя бы в детстве успел начитаться, в том числе и Пушкина. А вот двум младшим детям я уже не смогла уделить много внимания, это поколение гаджетов, и, думаю, с ними в плане чтения будет ещё сложнее. Потому я уверена: любые мероприятия, которые в современном формате популяризуют книгу, культуру чтения, приобщают к этому молодёжь, очень важны и нужны. И, конечно, если в городе будет ещё одно место для поклонников творчества Пушкина, современное, настраивающее на творчество и общение, — за это все родители скажут “спасибо”».
Кстати, пример есть: в соседнем Волжском памятник поэту стал центром притяжения для горожан. Он находится в центре города напротив здания театра кукол и кино «Арлекин» на ул. Пушкина, 1.
Его открывали к 200-летию со дня рождения поэта и 45-летию самого Волжского. Создал его народный художник России Пётр Лукич Малков. При работе он опирался на автопортреты и рисунки самого Пушкина.
Скульптура выполнена из мрамора, она выглядит поэтично и возвышенно. Волжане любят здесь бывать: уже 15 лет у памятника проходят пушкинские чтения и фестиваль «Читайте Пушкина, друзья!», собираются не только поэты, писатели и преподаватели-филологи, но и все те, кто любит творчество поэта. К этому монументу действительно не зарастает народная тропа.