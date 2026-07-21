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Новосибирцев зовут прибраться на «запретном» пляже

25 июля 2026 года на пляже «Бугринская роща» состоится экологический субботник «Экослед», приуроченный к Обским фестивалям.

Источник: НДН.ИНФО

Мероприятие станет важным вкладом в сохранение чистоты Оби: ежегодно тысячи добровольцев выходят на уборку прибрежных зон, очищая километры береговых линий от мусора. В этом году субботник «Экослед» пройдет в популярном месте отдыха горожан — на пляже «Бугринская роща».

Пляж, при этом, закрыт для официального купания, но ежедневно привлекает тысячи горожан. Старт субботника — в 10 утра, сбор участников — на территории пляжа «Бугринская роща». Всем добровольцам будут предоставлены необходимые средства индивидуальной защиты (перчатки), мешки для сбора мусора и уборочный инвентарь.