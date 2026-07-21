Новосибирцев зовут прибраться на «запретном» пляже

Пляж, при этом, закрыт для официального купания, но ежедневно привлекает тысячи горожан. Старт субботника — в 10 утра, сбор участников — на территории пляжа «Бугринская роща». Всем добровольцам будут предоставлены необходимые средства индивидуальной защиты (перчатки), мешки для сбора мусора и уборочный инвентарь.