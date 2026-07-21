От Ростовской области в Госдуму выдвинулись 40 кандидатов

В Ростовской области 40 кандидатов представили документы о выдвижении в Государственную думу РФ. Об этом сообщили в региональном штабе избирательной комиссии.
По шесть кандидатов выдвинули «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Новые люди» и «Яблоко». Партии «Коммунисты России» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» выставили по два кандидата каждая.
В избиркоме Ростовской области уточнили, что в одномандатных округах региона кандидатов-самовыдвиженцев на выборах депутатов Госдумы не будет.
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