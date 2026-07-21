В Хабаровском крае прошёл яркий фестиваль уличной культуры «Поехали»

Около трёх тысяч молодых людей стали участниками фестиваля уличной культуры «Поехали» в Комсомольске-на-Амуре, сообщает МАХ канала Демешин.
Более 150 участников показали своё мастерство в 11 направлениях — BMX, скейтбординге, самокате, стритболе, воркауте, футбольном фристайле, брейкинге, граффити, скалолазании и других.
Для гостей фестиваля прошли показательные выступления и мастер-классы. Уровень участников оценивали федеральные эксперты из Москвы, Владивостока и Хабаровска.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин отметил, что такие площадки помогают молодым людям раскрывать свои способности.
«Создаем возможности для молодежи во всех муниципалитетах нашего края. Ребята из Комсомольска-на-Амуре показали, как много людей может собрать любимое дело», — написал Дмитрий Демешин.
Отдельным событием фестиваля стала работа участников направления граффити. Они прямо во время мероприятия оформили фасад Дома молодёжи масштабным арт-объектом, посвящённым дружбе народов. Теперь рисунок стал одним из заметных украшений набережной Комсомольска-на-Амуре.
«Хабаровский край — регион активной и успешной молодежи. Наши ребята не боятся проявлять себя, осваивают новые направления, добиваются результатов и меняют к лучшему пространство вокруг», — подчеркнул губернатор.
Дмитрий Демешин добавил, что поддержка молодёжных инициатив будет продолжена, а новые площадки для развития ребят появятся и в других муниципалитетах края.