Каждый седьмой саженец в Красноярском крае продавали с нарушениями

В Красноярском крае 15% саженцев и весь лук-севок продавали с нарушениями. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.
Специалисты проверили 64 торговые точки в регионе. Контролировали 2,4 тысячи партий саженцев (19,6 тысячи штук) и 35 партий лука-севка (0,37 тонны). Оказалось, что 15% саженцев и 100% лука-севка продавались с нарушениями.
Основные проблемы: саженцы плодовых культур — сорта не внесены в Государственный реестр. На упаковке лука-севка — нарушения маркировки. Нарушителям выдали предостережения.
Садоводам рекомендуют проверять документы при покупке семян и саженцев.
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