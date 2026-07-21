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В Канске детский сад «Ромашка» стал частью проекта «Природа России»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Детский сад № 34 «Ромашка» в Канске, вошел в число участников проекта «Природа России». Учреждение получило статус сетевой инновационной площадки в рамках всероссийской эколого-туристической образовательной программы.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Детский сад № 34 «Ромашка» в Канске, вошел в число участников проекта «Природа России». Учреждение получило статус сетевой инновационной площадки в рамках всероссийской эколого-туристической образовательной программы.

Педагоги, следуя научным рекомендациям издательства «Просвещение-Союз» под руководством ведущего методиста Оксаны Скарлуповой, применяют современные методики и организуют для воспитанников разнообразные активности: исследования, виртуальные экскурсии и театральные постановки.

Как отмечают педагоги Детского сада «Ромашка» — Такие мероприятия направлены на формирование у детей младшего дошкольного возраста ответственного отношения к окружающей среде.

Проект «Ромашка» получил признание на уровне Канского муниципального округа. Коллеги изучают этот опыт через мастер-классы и квест-игры. Проект также представлен на федеральном уровне, а учреждение награждено сертификатом за активную работу.