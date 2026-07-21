В Ростовской области усилят контроль за собраниями собственников жилья

В регионе утвердят новые правила оформления и подачи протоколов собраний владельцев недвижимости в многоквартирных домах. Глава региона Юрий Слюсарь объявил о запуске обновлённой системы работы с документацией по управлению жилым фондом. В частности, изменится порядок регистрации протоколов собраний владельцев жилья. Жители региона продолжают жаловаться на неудовлетворительную работу управляющих организаций. Учитывая поток обращений граждан, Госжилинспекция области инициировала масштабную проверку — 765 ревизий деятельности УК. Приоритетной задачей станет выявление и предотвращение фальсификации документации. Специально для этого создан модернизированный порядок регистрации протоколов собраний жильцов, который начнёт действовать в скором времени. Региональное руководство также наладило тесное сотрудничество с правоохранительными структурами: любые документы, вызывающие подозрения в подделке, будут оперативно направляться в полицию для проведения расследования.