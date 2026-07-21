Полиция в районе Лазо Хабаровского края нашла троих детей

Сотрудники полиции ОМВД России по району имени Лазо разыскали троих несовершеннолетних, которые во время сбора грибов потеряли ориентацию на местности. В составе группы — 14 летний подросток и двое 10 летних детей (его брат и сестра), сообщает полиция Хабаровского края. Подробнее — в материалах «Комсомольской правды» — Хабаровск.