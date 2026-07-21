Авиакомпании вывозят пассажиров из северных районов Хабаровского края

В течение июля из-за плохой погоды в Охотском округе неоднократно вводились ограничения на полеты, в связи с чем на этом направлении сейчас возникли задержки по 22 рейсам. Местные авиакомпании вместе с краевым Минтрансом делают все возможное для перевозки пассажиров, но полеты выполняются только в том случае, если позволяют погода и состояние взлетно-посадочных полос в северных аэропортах региона. Так, 11 июля был дополнительно задействован самолет компании «Аврора» для выполнения рейса в Николаевск-на-Амуре. Сегодня планируется осуществить еще два полета на север Хабаровского края. При этом всех пассажиров на время ожидания рейса расселяют в гостиницах. В Охотске была организована переправа пассажиров с помощью плашкоута — таким образом там доставляют людей уже третий день подряд. Еще сложнее ситуация в Аяно-Майском районе, где был введен режим ЧС. Из-за сохраняющегося подтопления взлетно-посадочной полосы аэропорт Аяна временно не может работать в штатном режиме. Сейчас специалисты готовятся начать строительство струенаправляющей дамбы, после чего сотрудники ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» смогут начать восстанавливать взлетно-посадочную полосу местной воздушной гавани.