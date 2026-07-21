Более 40 компаний из Казахстана посетят биржу деловых контактов в Омске

Участниками биржи деловых контактов, которая состоится 24 июля в Омске, станут 40 компаний из Казахстана. Мероприятие пройдет по национальным проектам «Международная кооперация и экспорт» и «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в правительстве Омской области.
Зарубежные компании представляют агропромышленный комплекс, пищевую промышленность, строительство, машиностроение, нефтегазовую и химическую отрасли, логистику, IT, торговлю и другие сферы. Биржа контактов пройдет в формате прямых B2B-переговоров.
Организаторы рекомендуют участникам заранее ознакомиться со списком казахстанских компаний и выбрать потенциальных партнеров для максимально продуктивного диалога. В ходе встреч можно обсудить условия взаимовыгодного сотрудничества, наладить персональные контакты и найти новых клиентов.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.