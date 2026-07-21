Роман «1984» вернулся в лидеры продаж книжных магазинов в России — СМИ

При этом самой продаваемой художественной книгой стал роман «Если все кошки в мире исчезнут» японца Гэнки Кавамуры, также следует из данных АСКР и сети «Читай-город — Буквоед». Эта книга стала первой по продажам среди всех книг с результатом 43 тысячи экземпляров.