Роман «1984» вернулся в лидеры продаж книжных магазинов в России — СМИ

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Роман-антиутопия британского писателя Джорджа Оруэлла «1984» вернулся в лидеры продаж книжных магазинов в России, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя крупнейшей в стране книжной сети «Читай-город — Буквоед».
«В лидеры экземплярных продаж в книжных магазинах за январь-июнь 2026 года вернулся роман-антиутопия “1984”, — пишет издание.
В сети «Читай-город — Буквоед» он оказался на третьей позиции среди всех книг и на второй — в сегменте художественной литературы с результатом 19,2 тысячи экземпляров.
Кроме того, президент Ассоциации книгораспространителей России Светлана Зорина в беседе с «Ведомостям» отметила, что и в совокупном рейтинге участников АСКР роман занимает второе место в категории художественной литературы.
При этом самой продаваемой художественной книгой стал роман «Если все кошки в мире исчезнут» японца Гэнки Кавамуры, также следует из данных АСКР и сети «Читай-город — Буквоед». Эта книга стала первой по продажам среди всех книг с результатом 43 тысячи экземпляров.
Как пишут «Ведомости», ранее антиутопия Оруэлла попадала на верхние позиции по продажам книг у дистрибуторов в 2020—2022 годах.