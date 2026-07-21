Из Москвы в Сочи запустили новый пассажирский поезд «Таврия»

Новый состав встретят на вокзале Адлера уже 23 июля. В праздничном мероприятии примут участие представители министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, а также руководство компании-перевозчика. Специальным гостем праздника станет официальный талисман поездов «Таврия» — народный проводник Таврибара. Он впервые посетит Адлер, чтобы лично поприветствовать пассажиров и вручить им памятные сувениры со своим изображением. После этого знаменитый маскот отправится в Анапу, куда в этом сезоне также начал курсировать новый поезд компании.