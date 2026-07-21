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Певец Коста Лакоста привезёт в Калининград неоновый поп-рэп и главные хиты

Билеты без комиссии покупайте на «Клопс Афише».

Источник: Клопс.ru

В субботу, 26 сентября, в калининградском клубе «Вагонка» выступит Коста Лакоста — один из самых заметных артистов современной поп-сцены. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Солист работает на стыке ретро-попа, хауса и хип-хопа. Его узнаваемый стиль — это эластичный вокал, неоновая эстетика и «сексуальный» поп-рэп, который стал визитной карточкой исполнителя.

Широкую популярность артист получил в 2018 году после сотрудничества с Элджеем и работы с лейблом 143. До этого певец экспериментировал с рэпом и был участником группы «Чёрное Кино». Одним из самых громких проектов стала совместная работа артиста с Лолитой — трек «По-другому» стал настоящим хитом. Также исполнитель записал песню «По улицам» вместе с Ольгой Серябкиной, которая возглавила музыкальные чарты.

Начало в 19:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».

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