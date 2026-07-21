В Октябрьском округе Прикамья после паводка восстанавливают мосты и дороги

Мосты и дороги восстанавливают в Октябрском округе после паводка, сообщили в правительстве Пермского края.
По данным властей, ситуация постепенно приходит в норму — жилые дома и участки освобождаются от воды. Мониторинг ведётся постоянно.
По поручению губернатора Дмитрия Махонина к работе привлечены оперативные службы региона, краевые минтранс и минсоц. С жителями подтопленных домов работают сотрудники местной администрации и социальные участковые. За помощью обратились 36 семей — они пока разместились у родственников. Специалисты уже оценивают повреждённое и утраченное имущество, по итогам жителям выплатят материальную помощь.
Восстановление инфраструктуры идёт параллельно. Во время паводка были размыты два временных моста через реки Алмаз и Атер — их возводили на период капремонта основных сооружений. Проезд уже восстановлен. К ремонту местных дорог подключились и жители — они помогли отремонтировать мост в селе Енапаево.
Жителям округа напоминают: за материальной помощью нужно обращаться в Сектор ГО и ЧС администрации (посёлок Октябрьский, Ленина, 57, каб. 308) или в отдел соцзащиты (Ленина, 62, каб. 3, телефон: 2−14−67).