В Октябрьском округе Прикамья после паводка восстанавливают мосты и дороги

Восстановление инфраструктуры идёт параллельно. Во время паводка были размыты два временных моста через реки Алмаз и Атер — их возводили на период капремонта основных сооружений. Проезд уже восстановлен. К ремонту местных дорог подключились и жители — они помогли отремонтировать мост в селе Енапаево.