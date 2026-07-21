Хабаровский край соберёт бизнес России и Китая на большом форуме

В Хабаровске с 4 по 6 сентября пройдёт II Российско-Китайский форум. Он объединит более 3 тысяч представителей бизнеса, органов власти и креативных индустрий из России и Китая. В программе — более 40 деловых, спортивных и культурных мероприятий, сообщает пресс-служба регионального правительства.