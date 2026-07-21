Хабаровский край соберёт бизнес России и Китая на большом форуме

В Хабаровске с 4 по 6 сентября пройдёт II Российско-Китайский форум. Он объединит более 3 тысяч представителей бизнеса, органов власти и креативных индустрий из России и Китая. В программе — более 40 деловых, спортивных и культурных мероприятий, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Главной темой станет сотрудничество двух стран в совместном освоении острова Большой Уссурийский. Участники обсудят промышленную кооперацию, транспортные коридоры, экспорт, энергетику, науку, образование и развитие туризма.
«Российско-Китайский форум — это пространство, где экономика, культура, наука и молодежные инициативы не идут параллельно, а усиливают друг друга», — подчеркнул губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
В рамках форума также запланированы инвестиционная выставка, B2B-переговоры, молодёжная площадка «Мосты решений: развитие Большого Уссурийского», творческие и гастрономические мероприятия.