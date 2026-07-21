В Нижнем Новгороде открыта регистрация на кросс «По Щелчку»

В Нижнем Новгороде открыта регистрация на VI легкоатлетический кросс «По Щелчку», который состоится 5 сентября на Щелоковском хуторе. В забеге примут участие более 400 спортсменов и любителей из Нижегородской, Московской, Ярославской, Ивановской, Кировской, Владимирской, Рязанской областей и других регионов страны.
Организаторы подготовили для участников обновлённую трассу с элементами препятствий, включая технически сложные и зрелищные участки. В программе кросса предусмотрены дистанции для разных возрастов: детские забеги, основные старты среди мужчин и женщин, а также семейный забег для команд с детьми до восьми лет.
Бесплатно выступить на дистанции 800 метров смогут дети от 6 до 13 лет, а на дистанции 2000 метров — подростки от 14 до 17 лет. Регистрация на участие открыта на сайте Russia Running и продлится до 23:59 2 сентября.
Для допуска к забегам на 800, 2000, 3000 и 6000 метров необходимо предоставить оригинал медицинской справки, выданной не ранее 5 марта 2026 года, с подписью и печатью врача. Также нужен документ, подтверждающий возраст — паспорт или свидетельство о рождении, а несовершеннолетним участникам — оригинал согласия родителей.
При получении стартового пакета для спортсменов младше 18 лет должен присутствовать один из родителей или законный представитель. Всем участникам, успешно преодолевшим дистанцию, вручат памятную медаль финишера.
Организаторами соревнований выступают министерство спорта Нижегородской области, проектный офис Центра управления и развития спорта в регионе, федерация лёгкой атлетики Нижегородской области и департамент физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.
Ранее сообщалось, что благотворительный забег «Достигая цели!» пройдёт в парке имени 1 Мая в Нижнем Новгороде.
(6+).