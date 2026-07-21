С начала 2026 пенсию по инвалидности автоматически назначили более 3,5 тыс жителей Воронежской области

Более чем 3,5 тыс жителей Воронежской области с начала 2026 года назначили пенсии по инвалидности без подачи заявления. Все выплаты оформлялись на основании данных, которые содержатся в государственной информационной системе «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере». Если информация об установления инвалидности поступает в систему ЕЦП, решение о назначении пенсии в беззаявительном формате принимается в течение пяти рабочих дней. После чего уведомление о назначенной выплате направляется в личный кабинет на портале госуслуг либо по почте.