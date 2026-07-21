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С начала 2026 пенсию по инвалидности автоматически назначили более 3,5 тыс жителей Воронежской области

Выплаты в автоматическом режиме получают те, чьи данные есть госсистеме.

Источник: Комсомольская правда

Более чем 3,5 тыс жителей Воронежской области с начала 2026 года назначили пенсии по инвалидности без подачи заявления. Все выплаты оформлялись на основании данных, которые содержатся в государственной информационной системе «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере». Если информация об установления инвалидности поступает в систему ЕЦП, решение о назначении пенсии в беззаявительном формате принимается в течение пяти рабочих дней. После чего уведомление о назначенной выплате направляется в личный кабинет на портале госуслуг либо по почте.

— После назначения пенсии от человека требуется определить способ ее доставки: на банковскую карту или почтой. Соответствующее заявление можно подать онлайн на портале Госуслуг или лично в клиентской службе Отделения СФР по Воронежской области или в МФЦ. Изменить способ доставки выплат можно в любое время, подав новое заявление аналогичными способами, — сообщили в Отделении СФР по Воронежской области.