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Лукашенко предупредил, что белорусам будет непросто из-за погоды

Лукашенко высказался о белорусской погоде.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о белорусской погоде, передает телеграм-канал «Пул Первого».

Так, 21 июля во время селекторного совещания глава государства подчеркнул, что сейчас аграрии имеют хорошие виды на урожая, и он призвал — «взять этот урожай по максимуму».

Лукашенко потребовал не оправдываться и не ссылаться на обстоятельства и капризы погоды, напомнив, каким обычно бывает лето в Беларуси.

— Такие сюрпризы в наших широтах — привычная картина, и опыт предыдущих кампаний у нас имеется, — заявил лидер страны.

Еще Лукашенко обратил внимание, что на данный момент на полях республике работы ведутся параллельно: уборка зерновых и озимого рапса, второй укос трав, а в скором времени нужно будет начинать сев озимых культур. Он добавил, что задачей всей вертикали — от агронома и директора сельхозорганизации до губернаторов и премьер-министра станет грамотное планирование процессов.

Также Лукашенко заявил, что времени на раскачку нет, так как массовая уборочная кампания идет на пять — семь дней раньше обычных сроков, и предупредил о непростом периоде.

— Господь нам не позволяет раскачиваться. С учетом обильных дождей и умеренного потепления это будет непросто, — заключил белорусский президент.

А еще Александр Лукашенко сказал, что делают белорусы, когда мир сотрясают войны, а грань между здравым смыслом и безумием почти отсутствует.

К слову, ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал о похолодании и приходе влажного воздуха с Балтики в Беларусь на неделе с 20 по 26 июля.

И уже синоптик Дмитрий Рябов сказал, когда после похолодания придет настоящее лето в Беларуси.

Кстати, также белорусы пожаловались президенту на платный отдых возле водохранилища.

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