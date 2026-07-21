Лукашенко предупредил, что белорусам будет непросто из-за погоды

Еще Лукашенко обратил внимание, что на данный момент на полях республике работы ведутся параллельно: уборка зерновых и озимого рапса, второй укос трав, а в скором времени нужно будет начинать сев озимых культур. Он добавил, что задачей всей вертикали — от агронома и директора сельхозорганизации до губернаторов и премьер-министра станет грамотное планирование процессов.